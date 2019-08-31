- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتذار يمني صريح لدولة قطر بعد ”مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”..! (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قدمت الإعلامية والناشطة اليمنية ندوى الأفندي، الاعتذار لدولة قطر بعد ما وصفته بـ"مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات"، بعد قصف مقاتلات الإمارات لقوات الحكومية اليمنية بعدن.
وقالت الأفندي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "سلام الله على قطر، سلام الله على تميم، ظلمناهم كثيرا، وصدقنا افتراءات إعلام السعودية والإمارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني".
وأضافت: "شخصيا، هاجمت قطر كثيرا وأعتذر شديد الاعتذار، بعد أن عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات".
">
سلام الله على قطر— Nawda (@nadWa91) August 29, 2019
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر
قام جيش #الإمارات بتسريب إحداثيات الشرعية في #اليمن لطائرات #إمارة_أبوظبي_المارقة؛ ليتمكن الظبيانيين من الغدر وإبادة جنود جيش "الشرعية" بوحشية غير إنسانية.. يا إخوان pic.twitter.com/NTvPnlS91o— عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 29, 2019
سلام الله على قطر
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر
سلام الله على قطر— Nawda (@nadWa91) August 29, 2019
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر
سلام الله على قطر— Nawda (@nadWa91) August 29, 2019
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
هم خانوا #قطر نفسها قبل أن يخونوكم، فلا تستغربي، وادعي الله أن ينصركم عليهم، ويرد كيدهم في نحورهم. — بو فهد (@BoFahad_Qatar) August 29, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر أول اعتذار يمني صريح لدولة قطر بعد ”مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”..! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.