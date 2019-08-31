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أول اعتذار يمني صريح لدولة قطر بعد ”مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”..! (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - قدمت الإعلامية والناشطة اليمنية ندوى الأفندي، الاعتذار لدولة قطر بعد ما وصفته بـ"مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات"، بعد قصف مقاتلات الإمارات لقوات الحكومية اليمنية بعدن.

وقالت الأفندي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "سلام الله على قطر، سلام الله على تميم، ظلمناهم كثيرا، وصدقنا افتراءات إعلام السعودية والإمارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني".

وأضافت: "شخصيا، هاجمت قطر كثيرا وأعتذر شديد الاعتذار، بعد أن عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات".

 

سلام الله على قطر
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر

— Nawda (@nadWa91) August 29, 2019
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ندوى الافندي@nadWa91

 

 

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سلام الله على قطر
سلام الله على تميم
ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني
شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر

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هم خانوا #قطر نفسها قبل أن يخونوكم، فلا تستغربي، وادعي الله أن ينصركم عليهم، ويرد كيدهم في نحورهم. — بو فهد (@BoFahad_Qatar) August 29, 2019

 

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