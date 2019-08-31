شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتذار يمني صريح لدولة قطر بعد ”مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”..! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الإعلامية والناشطة اليمنية ندوى الأفندي، الاعتذار لدولة قطر بعد ما وصفته بـ"مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات"، بعد قصف مقاتلات الإمارات لقوات الحكومية اليمنية بعدن.

وقالت الأفندي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "سلام الله على قطر، سلام الله على تميم، ظلمناهم كثيرا، وصدقنا افتراءات إعلام السعودية والإمارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني".

وأضافت: "شخصيا، هاجمت قطر كثيرا وأعتذر شديد الاعتذار، بعد أن عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات".

سلام الله على قطر

سلام الله على تميم

ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني

شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر — Nawda (@nadWa91) August 29, 2019

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ندوى الافندي@nadWa91

قام جيش #الإمارات بتسريب إحداثيات الشرعية في #اليمن لطائرات #إمارة_أبوظبي_المارقة؛ ليتمكن الظبيانيين من الغدر وإبادة جنود جيش "الشرعية" بوحشية غير إنسانية.. يا إخوان pic.twitter.com/NTvPnlS91o — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 29, 2019

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سلام الله على قطر

سلام الله على تميم

ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني

شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر

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سلام الله على قطر

سلام الله على تميم

ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني

شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر — Nawda (@nadWa91) August 29, 2019

سلام الله على قطر

سلام الله على تميم

ظلمناهم كثير وصدقنا افتراءات اعلام السعودية والامارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني

شخصياً هاجمت قطر كثير واعتذر شديد الاعتذار بعد ان عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والامارات #اليمن_غالي #قطر — Nawda (@nadWa91) August 29, 2019

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هم خانوا #قطر نفسها قبل أن يخونوكم، فلا تستغربي، وادعي الله أن ينصركم عليهم، ويرد كيدهم في نحورهم. — بو فهد (@BoFahad_Qatar) August 29, 2019