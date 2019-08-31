شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: أول جهة تفاجئ الجميع وتعلن مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري في عدن ..لن تصدق من تكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبنى تنظيم داعش الإهاربي، مسؤولية الهجوم الانتحاري، الذي استهدف صباح اليوم الجمعة، دوريات ميليشيا الحزام الأمني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في مدينة عدن. وتسبب الهجوم الانتحاري مقتل 6 أشخاص، وتسطير ميليشيات المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، منذ انقلاب عدن مطلع اغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل: أول جهة تفاجئ الجميع وتعلن مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري في عدن ..لن تصدق من تكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.