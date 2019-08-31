عبدالله بن شرف الغامدي.. رائد هندسة البرمجيات مديرًا لمركز المعلومات الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتَحْمِلُ سيرة الدكتور الغامدي العديد من المؤهلات والخبرات، فهو نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة منذ 2018، ويعد واحدًا من رواد هندسة البرمجيات في المملكة، وأستاذًا في ذات المجال ووكيل جامعة الملك سعود المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية.

تولى الغامدي مسؤولية الإشراف على منظومة صناعة المعرفة عام 1434هـ؛ لتكون مظلة لإدارة صناعة الابتكار والملكية الفكرية وحاضنات الأعمال، ولتمثل الإطار العام لنقل التقنية عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع والصناعة.

يحمل الغامدي أكثر من درجة علمية، فهو حاصل على درجة الدكتوراه عام 1418هـ في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد ببريطانيا، وحاصل على شهادة دراسات ما بعد الدكتوراه من جامعة أوتاوا عام 1424هـ، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة جورج مايسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1432هـ.

ويعد الغامدي، أول سعودي يحقق تلك الدرجات العلمية في مجال هندسة البرمجيات، وأسس قسمًا لذلك التخصص في الجامعة 1428هـ وترأس القسم منذ إنشائه، كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 1431هـ كثاني مركز متخصص على المستوى الدولي وليكون قناة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والمتكاملة لأنظمة القيادة والسيطرة وتقديم بحوث استشارية للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال الحيوي.