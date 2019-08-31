عواد بن صالح العواد.. الدبلوماسي ووزير الإعلام السابق رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أوامر ملكية بينها تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

ويتميَّز الدكتور العواد بسيرة ذاتية حافلة، وشغل منصب وزير الثقافة والإعلام بين 2017 و2018 قبل فصل وزارتي الثقافة والإعلام عن بعضهما، وشغل سابقًا عدة مناصب، منها: سفير المملكة العربية السعودية في ألمانيا بين أكتوبر 2015 وأبريل 2017، ومستشارًا لكلّ من ولي العهد للشؤون الاقتصادية والمالية عام 2013، وأمير منطقة الرياض عام 2010، ونائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عام 2004، ورئيس مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة، ومدير الدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس الفريق السعودي المختص في المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، ونائب رئيس كل من اللجنة السعودية السويسرية المشتركة، واللجنة السعودية الروسية المشتركة.

وحاصل على دكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك في المملكة المتحدة عام 2000، وماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، وبكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1992.

وقد ولد العواد في 11 أبريل 1972 في الرياض، وشغل منصب وزير الإعلام السعودي من أبريل 2017، حتى 27 ديسمبر الماضي.

وعمل مستشارًا للشؤون الاقتصادية والمالية في مكتب ولي العهد من عام 2013 إلى عام 2015، وعمل مستشارًا لأمير منطقة الرياض من عام 2010 إلى عام 2013، كما ترأس مركز التنافسية الوطني لتشجيع الاستثمار، وعمل نائبًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في نفس الفترة، ومديرًا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعھد المالي.