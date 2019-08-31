الغانمي يشكر القيادة على اختياره نائبًا لوزير العمل

رفع ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية « للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة.

وعبَّر الغانمي، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية، بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.