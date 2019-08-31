وزارة للصناعة وديوان عام للمحاسبة وهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر الملكیة، اشتملت على تحويل ھیئة تطوير مدينة الرياض إلى ھیئة ملكیة باسم «الھیئة الملكیة لمدينة الرياض»، وإنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنیة»، وتعديل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة» لیكون «وزارة الطاقة», كما نصت الأوامر على إنشاء ھیئة باسم «الھیئة السعودية للبیانات والذكاء الاصطناعي»، وكذلك إنشاء مرکز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البیانات الوطنیة»، ويرتبطان تنظیمیاً بـ«الھیئة السعودية للبیانات والذكاء الاصطناعي»، وتحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة. كذلك تضمنت الأوامر عددا من التعيينات والإعفاءات.

هيئة ملكية لتطوير الرياض

01 تحول «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

02 يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

03 تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

أعضاء الهيئة الملكية لتطوير الرياض

أمير منطقة الرياض

وزير الداخلية

نائب أمير منطقة الرياض

وزير التجارة والاستثمار

وزير الشؤون البلدية والقروية

وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية

وزير المالية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وزير النقل

وزير الاقتصاد والتخطيط

وزير الصناعة والثروة المعدنية

المهندس إبراهيم بن محمد السلطان

أمين منطقة الرياض

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

01 تنشأ هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

02 ينشأ مرکز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي».

03 يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانياً) من هذا الأمر - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.

04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر، بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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وزير الداخلية

مستشار الأمن الوطني

وزير التجارة والاستثمار

وزير المالية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وزير الاقتصاد والتخطيط

رئيس الاستخبارات العامة

رئيس أمن الدولة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

01 تُنشأ وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

02 يُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة».

03 تتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي القادم.

04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الأمر، بالآتي:

- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها

- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة