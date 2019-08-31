وزارة للصناعة وديوان عام للمحاسبة وهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي

هيئة ملكية لتطوير الرياض
01 تحول «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
02 يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
03 تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
أعضاء الهيئة الملكية لتطوير الرياض
أمير منطقة الرياض
وزير الداخلية
نائب أمير منطقة الرياض
وزير التجارة والاستثمار
وزير الشؤون البلدية والقروية
وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية
وزير المالية
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
وزير النقل
وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الصناعة والثروة المعدنية
المهندس إبراهيم بن محمد السلطان
أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
01 تنشأ هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
02 ينشأ مرکز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي».
03 يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانياً) من هذا الأمر - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.
04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر، بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
وزير الداخلية
مستشار الأمن الوطني
وزير التجارة والاستثمار
وزير المالية
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الاقتصاد والتخطيط
رئيس الاستخبارات العامة
رئيس أمن الدولة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
01 تُنشأ وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
02 يُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة».
03 تتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي القادم.
04 تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الأمر، بالآتي:
- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها
- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة
فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير
بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية
الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير
مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير
الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة
الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير
ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية
الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة للصناعة وديوان عام للمحاسبة وهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.