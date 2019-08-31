تعليم نجران ينهي الاستعداد لاستقبال 91 ألف طالب

ينتظم الأحد، أكثر من 91 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في منطقة نجران ومحافظاتها، وتتضافر جهود قطاعات التعليم بمنطقة نجران وإداراتها ومكاتبها التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات.

وأكد المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن إدارة تعليم نجران أنهت كامل استعداداتها وتجهيزاتها لبدء العام الدراسي الجديد، وتوزيع جميع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، ما يضمن الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات من أول يوم دراسي، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي، وأضاف مدخلي أنه تم تدشين أسطول النقل المدرسي بالمنطقة، وسوف يسهم في نقل الآلاف من أبنائنا الطلاب والطالبات، كما تم الاطلاع على التجهيزات الخاصة بالحافلات ووسائل الأمن والسلامة ومطابقتها للمواصفات الفنية السعودية، وتم نشر فيديوهات تعريفية سابقا عن طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لحث أولياء الأمور على الاستفادة من خدمة النقل المدرسي.

وأشار المتحدث الرسمي بتعليم نجران، إلى أنه في ضوء الاستعدادات والجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد قام المدير العام للتعليم وقيادات التعليم بالمنطقة بالعديد من الجولات الميدانية على المدارس، للاطلاع على جاهزيتها، وكذلك تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات لبداية جادة مع أول يوم دراسي، مؤكدا أن عدد مدارس الطفولة المبكرة التي سوف يتم الدراسة بها هذا العام تبلغ 28 مدرسة، حيث تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما تم الاستعداد مبكرا لمشروع الطفولة المبكرة من خلال عقد الاجتماعات والدورات التدريبية.

وبين مدخلي أن تعليم نجران أنهى إجراءات مباشرة ألف و860 معلمًا ومعلمة في مدارس المنطقة، كما تم عمل دورات مهنية تطويرية للمعلمين والمعلمات الجدد، تهدف إلى تهيئة المعلم الجديد لعمله التربوي والتعليمي. وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران نفذت العديد من البرامج التدريبية وورش العمل للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات في المدة الزمنية التي تسبق عودة الطلاب والطالبات، وتهدف إلى الاستعداد لبداية عام دراسي جديد محقق لأكبر قدر من الأهداف والتطلعات التربوية والتعليمية ورفع المستويات التحصيلية لدى الطلاب والطالبات.

بين مدخلي أنه تم اختتام العديد من البرامج المختلفة والمبادرات النوعية ومنها مبادرة بوابة المستقبل ضمن برنامج التحول الرقمي بوزارة التعليم، ويهدف البرنامج الذي سيتم تطبيقه في 80 مدرسة من مدارس المنطقة إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم، من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تُمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف، وتحضير الدروس وحلقات النقاش، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي، وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

أبرز جهود تعليم نجران لاستقبال العام الدراسي الجديد

ترحيل المقررات الدراسية مبكرا

تدشين النقل التعليمي

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الزيارات الميدانية للمدارس

اللقاءات والدورات

مدارس الطفولة المبكرة

أسبوع التهيئة للمعلمين والمعلمات

تهيئة 1860 معلما جديدا

تطبيق مبادرة التحول الرقمي وبوابة المستقبل

صيانة وتهيئة المدارس المستلمة