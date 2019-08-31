توجه لتطوير وتحديث نظام التفتيش القضائي والانطلاقة قريبا

يعتزم ديوان المظالم تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تطوير وتحديث نظام التفتيش القضائي بما يتوافق مع إجراءات الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وعلمت «دوت الخليج» أنه من المتوقع بدء تنفيذ المشروع قريبا وخلال العام 1441، ويستهدف المشروع الجديد تطوير وتحديث النظم والتطبيقات وقواعد البيانات المتعلقة بنظام التفتيش.

ربط أنظمة

كان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف دشن في 2018 نظام التفتيش القضائي الإلكتروني ومدونات التفتيش، وذلك يهدف إلى تعريف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة،

ويعمل الديوان على ربط أنظمة ديوان المظالم ببعضها، إذ جرى ربط نظام التفتيش الإلكتروني بنظام معين الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية بالموارد البشرية أو المالية.

واجبات وظيفية

تتولى إدارة التفتيش القضائي بالديوان طبقاً للمادة الخامسة والخمسين من نظام القضاء مهام التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، إضافة إلى التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من مجلس القضاء الإداري.

التفتيش القضائي

يجب أن يتضمن تقرير التفتيش البيانات الإحصائية والملاحظات الفنية والإدارية ودرجة كفاية القاضي

عدد الدعاوى المنظورة لدى القاضي، ونوعها، مقارنة بقضاة الدائرة.

الأحكام التي أعدها القاضي، والدعاوى الصادرة فيها خلال مدة التفتيش، مقارنة بقضاة الدائرة والمحكمة.

الدعاوى التي تم فحصها وموضوع الملاحظة فيها.

تأجيلات نظر الدعاوى، وأسبابها، ومدى ملاءمتها.

أيام الجلسات، وعدد الدعاوى المنظورة فيها، ووقت فتحها وإقفالها

كيفية توزيع الدعاوى على أعضاء الدائرة

إشراف القاضي على سير العمل الإداري الذي يتبعه.

الإجازات خلال مدة التفتيشv

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مدى الالتزام بالنظر في صحة التوزيع الداخلي للدعاوى وتوفر الشروط

مدى الالتزام بإجراءات ونماذج العمل.

إجراءات نظر الدعوى، والفصل فيها ومدى مطابقتها للنظام والقرارات ذات الصلة.

مدى إلمام القاضي بموضوع الدعوى، والمذكرات المقدمة فيها وما حوته من أسانيد، وسلامة تكييفه للطلبات.

مدى إلمام القاضي بالقواعد الشرعية والنظامية والسوابق القضائية.

الصياغة اللغوية والنظامية لما أعده من أحكام.

ما يعده عنه رئيس المحكمة بشأن التزاماته بواجباته الوظيفية.

إيداع نسخ إعلام الأحكام والقرارات في المواعيد المقررة.

الأحكام الجديرة بالتنويه خلال مدة التفتيش.

مدى الالتزام بالمواعيد المقررة في إجراءات نظر الطلبات العاجلة وإصدار الأحكام فيها.

مدى الالتزام بعدم إعادة الدعاوى للمحاكم الإدارية إلا في الحالات الموجبة لذلك.

مدى الالتزام بالرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع أو -أوجه دفاع جوهرية إذا لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها.

مدى الالتزام بعدم العدول عن اجتهاد سبق الأخذ به إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها نظاماً.

بيان أرقام الدعاوى محل الملاحظة، وموضوعاتها.

ما يظهر من ملاحظات أخرى.