1460 مدرسة للطفولة المبكرة تستوعب 82 ألفا وتحتضن ذوي الظروف الخاصة

الأسبوع التمهيدي
يذكر أن وزارة التعليم تطبق مشروع الأسبوع التمهيدي للصف الأول من كل مرحلة دراسية، بحيث يتم التدرج في انخراط وتقبل الطالب أو الطالبة المرحلة الدراسية الجديدة، خاصة الصف الأول الابتدائي، حيث يخضع لخطة تمهيدية تبدأ غدا وتنتهي الخميس المقبل، يمنح من خلالها حضور والديه إلى جواره طيلة اليوم الدراسي الذي يكون قصيرا في أول يوم ويمتد بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع، وتكون فصول الطفولة المبكرة فرصة لذوي الطفل المنخرط فيها لحضور والدته «المطلقة» أو «الأرملة» إلى جواره الأسبوع الجاري، والمتابعة يوميا مع معلمته حتى نهاية العام الدراسي.
إقبال كبير
أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أنه يوجد إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا. وأضافت الشهري، في تصريحات إعلامية، أنه تم نشر فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعية أولياء الأمور لمتابعته لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم. وبينت أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من ملياري ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى، مشددة على أن التعليم بذلت جهودا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الأشهر الخمسة الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع.
إصلاح التعليم
أكدت المدير العام للطفولة المبكرة ندى السماعيل، أن مرحلة الطفولة تعد مرحلة أساسية في تحديد شخصية الطفل ونموه العقلي والجسدي والاجتماعي والعاطفي، لما له من أثر بالغ في حياته، فعملية إصلاح التعليم تبدأ من الطفولة كونها الأساس وقاعدة الانطلاق للمعرفة.
وأضافت: «اهتمام وزارة التعليم في الطفولة يأتي من اهتمام قيادتنا الرشيدة وبلادنا في دعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان وفق خيارات متنوعة».
وذكرت أن مدارس الطفولة المبكرة تسعى وزارة التعليم من خلالها إلى تحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.
الطفولة المبكرة
1460 مدرسة
3313 فصلا
82.825 طالبا وطالبة في رياض الأطفال
معايير التعلم المبكر النمائية في السعودية
من معايير التعليم المبكر
استيعاب الأطفال من عمر 3 - 6 سنوات
تنمية حب الاستطلاع والمبادرة
الانتباه والمشاركة والمثابرة
تحفيز الاستدلال وحل المشكلات
تطوير الذات والعلاقات مع الآخرين
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