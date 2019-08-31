السعودية اليوم / وزير الاتصالات: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترسيخ لعزيمة المملكة نحو مستقبل مُبتكِر



الرياض 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واس

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الامر الملكي بإنشاء الهيئة

وقال معاليه : "الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة سمو ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار" .

وبين المهندس السواحه أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة ، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكاراً، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.

// انتهى //

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الرياض 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واسأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الامر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وقال معاليه : "الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة سمو ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار" .وبين المهندس السواحه أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة ، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكاراً، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.// انتهى //01:50ت م0245

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