شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ملكية لتطوير العاصمة.. «الرياض كما يريدها سلمان».. تسابق عصرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يجيء الأمر الملكي بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة نائب رئيس مجلس الوزراء في سياق الاهتمام الذي توليه القيادة بالتنمية والتطوير المستمر، واستكمال لما تم اعتماده من إنشاء هيئات ملكية أخرى في عدة مدن مثل مكة المكرمة والعلا. وتأتي الرياض كواجهة مشرقة لماضٍ يكتنز سيراً لأجيال حالمة، ومثالاً للتطوير، إذ بنيت على رؤى الملك سلمان التي رسمها خلال خمسة عقود حكم فيها الرياض.

ونص الأمر الملكي على أن هذا التحول يأتي «رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها». ومن المقرر أن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أطلق، في تاريخ 20 مارس 2019، 4 مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض، بلغت تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وشملت «مشروع حديقة الملك سلمان»، و«مشروع الرياض الخضراء»، و«مشروع المسار الرياضي»، و«مشروع الرياض آرت». وتهدف المشاريع الأربعة التي تقوم عليها «لجنة المشاريع الكبرى»، إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في أنحاء الرياض، إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترا. ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الأربعة في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، كما ستوفر فرصا استثمارية بنحو 50 مليار ريال.