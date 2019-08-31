، رئيس مكافحة الفساد يعلن: ولي العهد وجَّهني باستئصال الفساد من موظفي الجهات الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الفساد

أكد ‏‫مازن الكهموس، الذي صدر امر ملكي مساء امس بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بان الهيئة ستعمل للقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال في مداخلة هاتفية مع قناة العربية : " سنعمل على جعل الإجراءات تنعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها ، سنعمل بقدر المستطاع على ان كل مواطن يأخذ حقه المشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها ، في تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين".

واضاف " وجهني سمو ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة ، حيث سيتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب توجيه سمو ولي العهد لكي نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة".

وقال " سمو ولي العهد كان قد حذر الرؤوس الكبيرة في الفساد بانه سيتم اتخاذ اللازم معهم وهو الذي تم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله".

واكمل بقوله : " وهنا أنا انقل تحذير شديد اللهجة ، سمو ولي العهد وجهني بان تكون المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار ، وأود التنويه بانه ليس كل الموظفين الصغار فاسدين نحن نقصد الموظفين الفاسدين فقط ، والذين سيكونون هدفاً رئيسياً لنا في المرحلة القادمة ، بعد ان تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة في الفساد في المرحلة السابقة التي قادها سمو ولي العهد ، حيث جاء الدور على الرؤوس الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون الأنظار مسلطة عليها وأود ان أنوه فقط الفاسدين من الموظفين".

واختتم قائلاً " سمو ولي العهد طلب مني اجتماع شهري ثابت مبرمج لاطلاعه وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملنا لتحقيق رؤية سموه لقطع دابر الفساد ، كما وجهني سموه بإبلاغه مباشرة عن اي وزير لا يتجاوب مع اجراءات عمل الهيئة".