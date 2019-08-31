، السيرة الذاتية لـ"الخريف" الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - 25 عامًا من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري

صدر أمس أمر ملكي بتعيين بندر إبراهيم عبد الله الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية. وفيما يأتي السيرة الذاتية له:

تخرج من قسم الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD - سويسرا، وله 25 عامًا من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري، معظمها في مناصب قيادية.

تولى مناصب عدة، هي:

ـ الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف (شركة قابضة لمجموعة شركات صناعية وتجارية واستثمارية).

ـ الرئيس التنفيذي لشركة الخريف لحلول الطباعة (شركة تعمل في مجال معدات الطباعة والتغليف وموادها).

ـ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو )، ( شركة تعمل في مجال صناعة الأعلاف وإنتاج الدواجن وعدد من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة ).

ـ عضو مجلس إدارة في مجموعة الخريف (مجموعة صناعية تجارية متعددة الأنشطة ).

ـ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو ( بالشراكة مع شركة كارغيل الأمريكية )، شركة تعمل في مجال صناعة النشا والجلوكوز والفركتوز.

ـ رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل للاستثمار AFG ( شركة مالية ).

ـ عضو في مجلس إدارة شركة أماكو بأوكرانيا ( شركة تعمل في مجال بيع المعدات الزراعية في أوكرانيا ).

ـ عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإنتاج وتسويق زيوت التشحيم كاسترول بالشراكة مع شركة بريتش بتروليم BP.

ـ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ـ نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو اللجنة الوطنية الصناعية.

ـ عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية.

ـ عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

ـ عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الصناعي.

ـ عضو في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.

وكان للخريف مهام سابقة هي: -

ـ رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير العقاري.

ـ رئيس مجلس إدارة شركة المركز الألي السعودي (في مجال بيع قطع الغيار).

ـ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين كابيتال (شركة مالية).

ـ عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة عسير للصحافة والنشر – جريدة الوطن -.

ـ عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة المراجعة في شركة سما للطيران.

ـ عضو مجلس إدارة بيت التقسيط السعودي (شركة تمويل).

ـ عضو مجلس إدارة شركة الخريف للبترول.

ـ مدير عام شركة النخيل للصناعات الورقية.