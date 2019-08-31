- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.
وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.
حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيليأحمد سرور الخليج 365 2019-08-30
حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.
وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
11:17 PM
حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.
وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.
، حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.