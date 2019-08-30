السعودية اليوم / "مختبر الورد'' بالطائف يعرف الزوار بالقواعد الأساسية لطريقة تركيب العطور



الطائف 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أتاح "مختبر الورد" أحد فعاليات "قرية ورد" الفرصة لزوار موسم الطائف "مصيف العرب"؛ للتعرف على أهمية الورد في صناعة العطور وتركيبها، وسط إقبال ملفت للأنظار تجاوز الألآف، سواء عبر الحضور للمختبر أو التسجيل الإلكتروني.

خلال 20 دقيقة فقط، يتم تقديم "دورة تدريبية بسيطة" يستوعب من خلالها الزائر القواعد والمعلومات الأساسية لأنواع وطريقة تركيب العطور، تختتم بصناعة الزائر لعينة من العطر الخاص به، يحتفظ به كهدية من الموسم، وقد تم إنتاج ما يزيد عن 6000 عطر من قبل زوار "مختبر الورد".

ونظراً للإقبال المتزايد على دورات تركيب العطور الخاصة، بادر القائمون على الفعالية إلى عمل دورات تدريبية إلكترونية عن تصميم وتركيب العطور تحمل اسم "عطورنا من زهورنا"، وقد تجاوز عدد المنضمين لهذه الدورات أكثر 4200 شخص.

ويعد ''مختبر الورد" أحد الفعاليات النوعية في قرية ورد، الذي حظي بالتفاعل الكبير والإقبال الواسع، من زوار القرية في منتزه الردف الشهير، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة بطابعها الترفيهي، التي ترسخ أهمية ورد الطائف كواحدة من أهم المنتجات الطبيعية في مدينة الطائف.

وبنهاية شهر أغسطس الجاري، أُسدل الستار على باقة من الفعاليات المتنوعة، زادت عن 70 فعالية نوعية قدمها موسم الطائف لمدة شهر كامل، في 4 مناطق رئيسية، هي "سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وسادة البيد، بالإضافة إلى قرية ورد، كما أقيم عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل ماراثون الورود والرحلات السياحية ومهرجان التسوق؛ التي ساهمت في ترسيخ مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

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