السعودية اليوم / الدكتور العواد يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان



الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورًا لافتاً بفضل ما تجده من دعم من القيادة الرشيدة أيدها الله ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره .

// انتهى //

00:19ت م

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الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام إلى ما يرقى بعمل الهيئة تحقيقاً لرؤى مقامه الكريم لهذا القطاع الحيوي المهم.وأكد معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورًا لافتاً بفضل ما تجده من دعم من القيادة الرشيدة أيدها الله ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره .// انتهى //00:19ت م0238

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