السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران يلتقي وفداً أكاديمياً من جامعة نجران



نجران 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عبدالله بن علي النجراني،بمكتبه أمس، وفداً أكاديمياً من جامعة نجران يضم وكيل عمادة خدمة المجتمع للتدريب والتأهيل الدكتور سامي بن سفر الشهراني، ومشرف التدريب بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حسان علي بني حمد، ومنسق برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور فؤاد شبيب الخصاونة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتجية بين الرئاسة والجامعة في مجالات التدريب والتأهيل وخدمة المجتمع بما يسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين بفرع الرئاسة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالجامعة.

وأكد النجراني،أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة،ومتابعة معالي الرئيس العام للرئاسة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرامية إلى تحقيق أفضل معايير الجودة في الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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