

جدة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

// انتهى //

22:40ت م

0222



جدة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.// انتهى //22:40ت م0222

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الغامدي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.