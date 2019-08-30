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2019-08-30 الكهموس: أتطلع لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية 2030 متابعات الخليج 365 - واس رفع معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، معرباً عن تطلعه لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال مكافحة الفساد، داعياً الله أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.









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