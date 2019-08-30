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2019-08-30 أعتبار تنتزع نوماس أشواط البكار ومياس يحسم شوط القعدان الرئيسي متابعات الخليج 365 - واس شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ سباقات أشواط الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، المخصصة لفئة الجذاع لمسافة 5 كم.

وتضمن تنفيذ أربعة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول: “أعتبار” لسليمان تراحيب الدعجاني.

الشوط الثاني: “مياس” لبيشان محمد العجمي.

الشوط الثالث: “يمامه” لعلي ربيع العجمي.

الشوط الرابع: “مبلش” لعبدالله راضي الهاجري.









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