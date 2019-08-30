العيسى.. دبلوماسي المهات الصعبة رئيسا للديوان الملكي #اوامر_ملكيه

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، أمرًا ملكيًا بتعيين الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

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ولد رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد بن صلاح العيسي عام 1384 هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406 هـ ، وماجستير القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412 هـ ، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406 هـ ، وعمل سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412 هـ.

وحصل العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة نظير جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 1422 هـ، كما عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزاء منذ عام 1406 هـ، ثم مستشارا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416 هـ، ومستشارا قانونيا متعاونا مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434 هـ، وكلف مديرا عاما لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435 هـ.

وحضر العيسى العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، وهو محكم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وسبق له العمل مستشارا وعضوا في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة، وعضوا في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني، وتولى منصب رئيس اللجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليجوجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما عمل في العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء بمجلس الوزءار، وشارك في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في ومارة الدفاع، وكلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام التصالات.