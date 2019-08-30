عواد العواد.. “الإعلامي الدبلوماسي” رئيسا لهيئة حقوق الإنسان

جدة - عمرو شويل أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، أوامر عدة والتي كان من بينها تعيين عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان.

شغل عواد بن صالح العواد منصب مستشار بالديوان الملكي برتبة وزير قبل أن يتم تعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان مع احتفاظة بمرتبة وزير كذلك، وكان في وقت سابق حتى نهاية عام 2017 يشغل منصب وزير الإعلام السعودي وسبق له العمل سفيراً في ألمانيا حتى عام 2015، وترأس مركز التنافسية الوطني وأشرف على مشروع 10 في 10 وغيرها من المناصب التي تقلدها خلال حياته في المملكة.

كما شغل سابقًا مناصب منها سفير المملكة العربية السعودية في ألمانيا بين أكتوبر 2015 وأبريل 2017، ومستشارًا لكلّ من ولي العهد للشؤون الاقتصادية والمالية عام 2013، وأمير منطقة الرياض عام 2010، ونائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عام 2004، ورئيس مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة، ومدير الدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس الفريق السعودي المختص في المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، ونائب رئيس كل من اللجنة السعودية السويسرية المشتركة، واللجنة السعودية الروسية المشتركة.

ولد عواد العواد في مدينة الرياض في 11 أبريل في العام 1972م ولديه ثلاثة أطفال، حامل لدرجة الدكتورات في أنظمة الأسواق المالية تحصل عليها من جامعة ورك البريطانية في العام 2000 وقبلها حصل ماجستير العلميات المصرية من جامعة بوسطن، بينما حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 1993م.