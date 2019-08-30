“رائد هندسة البرمجيات”.. من هو “الغامدي” مدير مركز المعلومات الوطني الجديد؟

جدة - عمرو شويل أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

حصل الغامدي على العديد من المؤهلات والخبرات، فهو نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة منذ 2018، ويعد واحدًا من رواد هندسة البرمجيات في المملكة، وأستاذًا في ذات المجال ووكيل جامعة الملك سعود المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية.

تولى مسؤولية الإشراف على منظومة صناعة المعرفة عام 1434هـ؛ لتكون مظلة لإدارة صناعة الابتكار والملكية الفكرية وحاضنات الأعمال، ولتمثل الإطار العام لنقل التقنية عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع والصناعة.

Advertisements

يحمل الغامدي أكثر من درجة علمية، فهو حاصل على درجة الدكتوراه عام 1418هـ في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد ببريطانيا، وحاصل على شهادة دراسات ما بعد الدكتوراه من جامعة أوتاوا عام 1424هـ، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة جورج مايسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1432هـ.

ويعد الغامدي، أول سعودي يحقق تلك الدرجات العلمية في مجال هندسة البرمجيات، وأسس قسمًا لذلك التخصص في الجامعة 1428هـ وترأس القسم منذ إنشائه، كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 1431هـ كثاني مركز متخصص على المستوى الدولي وليكون قناة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والمتكاملة لأنظمة القيادة والسيطرة وتقديم بحوث استشارية للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال الحيوي.

يمتلك الغامدي خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات حيث عمل أستاذاً بقسم هندسة البرمجيات ودرس وأشرف على العديد من رسائل ومشاريع الماجستير والدكتوراه. كما عمل مستشاراً وخبير برمجيات لدى عدة قطاعات حكومية وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.

وتولى الدكتور عبدالله الغامدي رئاسة عدة مناصب هي :

– رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

– رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

– رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

– رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

– رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

– عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

– عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

– مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

ولدى الدكتور الغامدي خبرات حيث يعد المؤسس والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء) ومستشار معالي وزير التعليم ومستشار معالي مدير جامعة الملك سعود والوكيل المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية والمشرف العام لمركز التميز لأمن المعلومات ومعهد التصنيع المتقدم ومركز الطاقة المتجددة ومركز التميز للمواد الهندسية ومركز التميز للتقنيات الحيوية والمشرف العام ومؤسس منظومة صناعة المعرفة وعضو هيئة تدريس، وأستاذ هندسة البرمجيات، قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، ورئيس ومؤسس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات, جامعة الملك سعود ورئيس قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات, جامعة الملك سعود.

كما عين رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي (ABET ) لبرنامج هندسة البرمجيات حيث حصل على الاعتماد المؤسسي لدورتين متتاليتين مع التوصية باعتماده كبرنامج مرجعي عالميا والمشرف العام ومؤسس مركز” القيادة والسيطرة لأنظمة المتقدمة“ والمشرف العام ومؤسس معمل” هندسة البرمجيات للبحوث المتقدمة“ وأستاذ زائر جامعة جورج ميسون – فرجينيا – أمريكا ومستشار لدى شركة الفضاء البريطانية: هندسة البرمجيات وتطوير النظم المعقدة .

وأشرف الدكتور الغامدي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال هندسة البرمجيات داخل وخارج المملكة وألف العديد من المراجع العلمية في منهجيات هندسة البرمجيات، وألف أكثر من 100 بحث محكم منشورا في المجالات والمؤتمرات العلمية العالمية، ومهندس برمجيات متقدم و مبرمج : شركة جيوسيرفي، وزارة الدفاع مطور ومدير قواعد بيانات , شركة الاتصالات السعودية.

كما قدم العديد من الدورات المتقدمة في منهجيات تطوير البرمجيات الشيئية Oriented Object وأدوات هندسة البرمجيات ومعمارية البرمجيات. ونظم العديد من ورش العمل والفعاليات المتخصصة في التقنيات المتقدمة.

ورأس الدكتور الغامدي عدة لجان هي :

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الأول لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: الندوة الوطنية لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: مؤتمر ومعرض” جامعة تخترع ”برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة المشتركة: بين وزارة الدفاع والجامعة لنقل التقنية في أنظمة القيادة والسيطرة.

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس لجنة الاعتماد المؤسسي: قسم هندسة البرمجيات.

ونال الدكتور الغامدي العديد من الشهادات المهنية في :

– إدارة المشاريع PMP

– إدارة مشاريع البرمجيات باستخدام أدوات هندسة البرمجيات Tools CASE

– منهجيات معمارية البرمجيات

– هندسة متطلبات البرمجيات

– هندسة جودة البرمجيات

– تحليل المتطلبات التدريبية للبرمجيات

– إدارة قواعد البيانات

– تطوير البرمجيات

– دورات في القيادة وتطوير الاستراتيجيات والإدارة الفعالة وإدارة الوقت. // انتهى //