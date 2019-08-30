منها انشاء وزارة جديدة وتعيين مسؤلين .. قرارات ملكية هامة في السعودية مع بداية عام 1441 هـ

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة الموافق 30 أغسطس 2019م، مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إنشاء وزارة وهيئة جديدتين، وتعيين مسئولين جدد في أماكن هامة بالمملكة .

الأوامر الملكية اليوم الجمعة 29 ذو الحجة

وزارة وهيئة ومراكز جديدة

إنشاء وزارة باسم ”وزارة الصناعة والثروة المعدنية“، وتعديل اسم ”وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية“ ليكون ”وزارة الطاقة“ .

إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .

إنشاء ”المركز الوطني للذكاء الاصطناعي“ يتبع الهيئة السابقة.

إنشاء ”مكتب إدارة البيانات الوطنية“ يتبع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي .

تعيينات

تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للوزارة الجديدة .

تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين بندر بن محمد العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

تعيين عواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير .

تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير .

تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية .

تعيين عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة .

تكليف ماجد بن سالم الغانمي بمنصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

إعفاء من منصب