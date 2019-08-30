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منها انشاء وزارة جديدة وتعيين مسؤلين .. قرارات ملكية هامة في السعودية مع بداية عام 1441 هـ

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية ، مساء اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة الموافق 30 أغسطس 2019م، مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إنشاء وزارة وهيئة جديدتين، وتعيين مسئولين جدد في أماكن هامة بالمملكة .

الأوامر الملكية اليوم الجمعة 29 ذو الحجة

وزارة وهيئة ومراكز جديدة

  • إنشاء وزارة باسم ”وزارة الصناعة والثروة المعدنية“، وتعديل اسم ”وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية“ ليكون ”وزارة الطاقة“ .
  • إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .
  • إنشاء ”المركز الوطني للذكاء الاصطناعي“ يتبع الهيئة السابقة.
  • إنشاء ”مكتب إدارة البيانات الوطنية“ يتبع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي .

تعيينات

  • تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للوزارة الجديدة .
  • تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير.
  • تعيين بندر بن محمد العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
  • تعيين عواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير .
  • تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير .
  • تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية .
  • تعيين عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة .
  • تكليف ماجد بن سالم الغانمي بمنصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

إعفاء من منصب

  • إعفاء خليل بن مصلح الثقفي من رئاسة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .
  • إعفاء تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها  .
  • إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه .
  • إعفاء خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه .
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