شكرا لقرائتكم خبر عن العواد.. وزير بدرجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

جاء تعيين الدكتور عواد صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير كثاني جهة حكومية يتولى دفتها بعد أن شغل منصب وزير الثقافة والإعلام بين 2017 و2018 قبل فصل وزارتي الثقافة والإعلام عن بعضهما، ليتولى وزارة الإعلام خلال عام 2018.

وشغل العواد سابقاً عدة مناصب، منها: سفير المملكة العربية السعودية في ألمانيا بين أكتوبر 2015 وأبريل 2017، ومستشار كل من ولي العهد للشؤون الاقتصادية والمالية عام 2013، ومستشار أمير منطقة الرياض عام 2010، ونائب محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» عام 2004، ورئيس «مركز التنافسية الوطني» التابع للهيئة، ومدير الدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المصرفي في «مؤسسة النقد العربي السعودي» عام 2000، ورئيس الفريق السعودي المختص في المنازعات التجارية في «منظمة التجارة العالمية»، ونائب رئيس كل من «اللجنة السعودية السويسرية المشتركة»، و«اللجنة السعودية الروسية المشتركة».

وحصل العواد على الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من «جامعة ورك» في المملكة المتحدة عام 2000، وماجستير في العمليات المصرفية من «جامعة بوسطن» في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، وبكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في «جامعة الملك سعود» في المملكة العربية السعودية عام 1992.