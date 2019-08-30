دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قنصلية قنصلية السعودية بهونج كونج تصدر تنبيهًا لمسافري «رحلات الأحد»

نبّهت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم الجمعة، مواطني المملكة المسافرين عبر مطار هونج كونج بعد غدٍ الأحد بالتوجّه مبكرًا للمطار؛ وذلك المظاهرات المرتقبة.

وقالت القنصلية في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تود القنصلية السعودية لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي، إلى أن هيئة المطار تناشد المسافرين المغادرين يوم الأحد 1 سبتمبر بالتوجه إلى المطار في وقت مبكر؛ حيث تتوقع الهيئة أن تؤثر المظاهرات المقرر تنظيمها على حركة المرور».

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وتشهد هونج كونج -منذ ثلاثة أشهر- احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون تَمَّ تعليقه الآن كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى الصين، وأدّت هذه الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة شهدتها منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.

ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت الصين السلطات في هونج كونج إلى معاقبة المتظاهرين الذين يخرقون القانون، وذلك مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين.

وهونج كونج التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997 وتتمتع بحكم شبه ذاتي، عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997، إلا أنَّ لديها نظامًا تشريعيًّا منفصلًا حتى عام 2047 طبقًا لمبدأ «دولة واحدة ونظامين».

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