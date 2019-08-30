من هو عواد بن صالح العواد السيرة الذاتية

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ضمن مجموعة أوامر ملكية صدرت اليوم.

يذكر أن الدكتور عواد بن صالح العواد ولد بتاريخ 11 أبريل 1972، حاصل على دكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك ببريطانيا عام 2000، وحاصل على الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، ونال شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالعاصمةالرياض عام 1993.

وعين عواد بن صالح العواد وزير للإعلام بالسعودية، حتى 27 ديسمبر 2018، وكان سفيرًا للسعودية لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، منذ أكتوبر 2015، كما كان رئيسًا لمركز التنافسية الوطني، ومشرفًا على مشروع هدف 10 في 10، . وكان أيضا وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، ومستشارًا مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.

كما شارك عواد العواد في عدد من البرامج العلمية، منها: في جامعة هارفرد للتنفيذيين، وبرنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية، وكرانفيلد المكثف للإدارة العليا، والعمليات المصرفية، وأيزن هاور للقيادات الشابة.