من هو  بندر بن ابراهيم الخريف السيرة الذاتية - وزير الصناعة والثروة المعدنية

صدر أمر ملكي مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1440 هجري يقضي بتعيين بندر بن ابراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان.

يذكر ان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر ابراهيم الخريف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي عام 1991 من جامعة الملك سعود.

وكان بندر ابراهيم الخريف يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اراسكو، عضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاد، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض.

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كما أن بندر بن ابراهيم الخريف عمل عضوا في مجلس إدارة كل من صحيفة الوطن وشركة أماكو وشركة بيت التمويل السعودي، وشركة طيران سما، أضافة إلى أنه شغل نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد أصدر أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وامر ملكي بتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وأوامر ملكية اخرى.