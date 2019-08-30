اوامر ملكية جديدة في السعودية اليوم - تعرف عليها بالكامل

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اوامر ملكية جديدة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة، منها إنشاء وزارات وهيئات جديدة، وتعيين مسؤولين واعفاء اخرين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فإن الاوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان هي " تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض، وامر اخر ينص على "إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة و الثروة المعدنية ".

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وامر ملكي بتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.

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كما صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وامر ملكي باعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، وامر جديد بتعيينمازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

علاوة على ذلك قرر العاهل السعودي الملك سلمان في أمر ملكي إعفاء الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة واس الرسمية.