وفاة “مسن” واقفاً في صلاة الجمعة بـ”عفيف”

كُتبت الساعات الأخيرة من حياة مسن في محافظة عفيف، أن يوافيه الأجل وهو واقف في صلاة الجمعة اليوم في أحد جوامع المحافظة. ووفقاً لرواية أحد شهود العيان فإن المسن وقع من وقوفه في الركعة الثانية من الصلاة، وحاول أحد أبنائه رفعه إلا أن لم يستجب، سوى بترديد الشهادتين حتى غاب صوته، ثم حمله أبناؤه على وجه السرعة للمستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن الرجل قد وصل للطوارئ يعاني توقف قلب، وقد تمت محاولة إنعاشه من حين وصوله إلا أنه فارق الحياة. ووفقاً لرواية أحد شهود العيان فإن المسن وقع من وقوفه في الركعة الثانية من الصلاة، وحاول أحد أبنائه رفعه إلا أن لم يستجب، سوى بترديد الشهادتين حتى غاب صوته، ثم حمله أبناؤه على وجه السرعة للمستشفى. وذكرت مصادر طبية أن الرجل قد وصل للطوارئ يعاني توقف قلب، وقد تمت محاولة إنعاشه من حين وصوله إلا أنه فارق الحياة.