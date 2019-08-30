الأرصاد توضح حالة طقس “العودة للمدراس”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعات الطقس لأسبوع العودة للمدراس الذي يبدأ الأول من سبتمبر المقبل. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تتعرض لها، مناطق، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجازان والرياض، والشرقية، وتبوك ونجران، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر. وأضافت الهيئة، أن مناطق عسير وجازان والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشهد في الأسبوع الأول من الدراسة، هطول أمطار رعدية على مرتفعاتها، بينما يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة خلال النهار على شرق ووسط وأجزاء من شمال وغرب المملكة، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأكدت الهيئة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات سجل مرصد القيصومة 48 درجة مئوية، فيما سجلت مراصد “الأحساء والدمام والدوادمي” 47 درجة مئوية، وسجل مرصد رفحاء 46 درجة مئوية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت، اليوم الجمعة، إلى أن سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، تشهدها مناطق نجران (شرورة)، ومكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة). وتسود رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على مناطق الرياض (الرين، السليل، القويعية، المجمعة، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر)، وتبوك (البدع، تبوك، تيماء)، والمدينة المنورة (الحناكية، العلا، المهد، ينبع). وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق “جازان، عسير، الباحة” وكذلك مرتفعات مكة المكرمة، وأوضحت أن هناك نشاطًا للرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.