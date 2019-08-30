“‏انقطاعات فيفاء” على طاولة مدير كهرباء جازان الجديد .. والسكان يترقبون الحل

يترقب سكان محافظة فيفاء، أن يضع المهندس علي آل عطيف القحطاني، مدير كهرباء منطقة جازان الجديد، حلولاً عاجلة لمشكلة انقطاعات الكهرباء المتكررة في محافظة فيفاء.
وتفصيلاً، يباشر المهندس علي محمد آل عطيف القحطاني، يوم الأحد القادم مهام عمله الجديد مديراً لكهرباء منطقة جازان، بعد أن عمل في وقت سابق مديراً لكهرباء منطقة جازان، وعمل أيضاً مديراً لكهرباء منطقة نجران، ويعد من القيادات البارزة في الشركة السعودية للكهرباء. وشهدت محافظة فيفاء عدة انقطاعات للكهرباء، خلال الأشهر الماضية، كان آخرها انقطاع عصر اليوم الجمعة، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة.
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