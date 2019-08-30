ضبط 3.7 مليون مخالف وترحيل 927512

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى أمس (الخميس)، عن ضبط 3751434 مخالفاً، منهم 2929125 مخالفاً لنظام الإقامة، و577470 مخالفاً لنظام العمل، و244839 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملة، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 63410 أشخاص، 46 % منهم يمنيون، و51 % إثيوبيون الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2729 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4475 شخصاً. وأوقفت الحملات 1554 مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1511 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 43 سعودياً، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15529 وافداً مخالفاً، منهم 13483 رجلاً، و2046 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 525267 مخالفاً، وإحالة 478055 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 623697 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 927512 مخالفاً.