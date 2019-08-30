ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن مشروعاتها الجديدة في جدة، وقالت: إنه سيتم الإعلان عنها بكامل التفاصيل قريبًا. وأكدت الإسكان أنها تعمل جاهدة على تنويع منتجات الوزارة مواكبةً لتطلعات المستفيدين، كما أنها تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة في كل دفعة، كما تسعى لتوفير المشاريع بمختلف النماذج لتلبية احتياجات كافة المتقدمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تعلن عن تفاصيل مشروعاتها في جدة قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.