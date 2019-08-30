ملخص الأوامر الملكية #اوامر_ملكية

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. أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية فيما يلي: – أمر ملكي: يعين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة

– أمر ملكي :تعفى الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها

– أمر ملكي: يعفى الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه

-أمر ملكي: تعيين الأستاذ ماجد بن سالم الغانمي نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية

– أمر ملكي: يعفى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه

– أمر ملكي: يعين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير

-أمر ملكي: يعين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير

– أمر ملكي: يعفى الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه

-أمر ملكي: يعين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية

-أمر ملكي: يعين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

-أمر ملكي: تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة

.- أمر ملكي: يعين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي

-أمر ملكي: تحول “هيئة تطوير الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية في الرياض

-أمر ملكي: إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة و الثروة المعدنية





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