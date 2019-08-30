السعودية اليوم / ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لإعصار "دوريان"



واشنطن 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم، حالة الطوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول إعصار "دوريان".

وقال حاكم الولاية براين كيمب: إن إعصار دوريان لديه القدرة على إحداث آثار كارثية في جميع أنحاء المنطقة الساحلية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

من جانبها أعلنت فلوريدا المجاورة في وقت سابق حالة طوارئ على مستوى الولاية قبل وصول "دوريان" المتوقع يوم الاثنين القادم.

وحث حاكم الولاية، المواطنين على الحصول على إمداداتهم الأساسية لمدة أسبوع، بما في ذلك "الغذاء والماء والدواء".

وكان المركز الوطني للأعاصير حذّر من أن إعصار "دوريان" قد يضرب الساحل الأمريكي كعاصفة قوية من الفئة الرابعة.

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22:16ت م

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