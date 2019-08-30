“كاد أن يبكي”.. شبان يعوضون صديقهم بسيارة جديدة بعد تعرض مركبته لحادث (فيديو)

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شبان من منطقة حائل، يعوّضون صديقهم الذي دمرت سيارته في حادث بمركبة جديدة.

ووثق الشباب لحظة تسليمهم مفتاح السيارة الجديدة في مقطع، ويظهر في الفيديو رجل وقد أوشك على البكاء لحظة تسليمه المفتاح الجديد شاكرا لأصدقائه.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل، وقال أحد المغردين: “بيض الله وجيههم ومهي غريبة علي رجال الكرم والوفاء والشهامة”.