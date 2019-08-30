الان تتابع عاجل ..أمر ملكي: يعفى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل ..أمر ملكي: يعفى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل ..أمر ملكي: يعفى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه report this ad

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