القبض على 5 مخالفين سلبوا 790 ألف ريال من عملاء بنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على خمسة متهمين إثيوبيين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث تورطوا في تتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المتهمين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.