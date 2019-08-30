1440 المملكة تعزز دورها سياسيا واقتصاديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبده حكمي - مكة المكرمة

عززت المملكة خلال العام الهجري 1440 دورها في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وانطوى العام الهجري 1440 وقد سجل للمملكة عدد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين، بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، وتمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

61 أمرا ملكيا

14 محرم

منح أوسمة لـ 189 من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة، وإسهامهم بفاعلية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل).

20 ربيع الآخر

إعادة تشكيل مجلس الوزراء.

إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

إنشاء جهاز باسم « ديوان مجلس الوزراء » يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للفضاء»

إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات »

إنشاء هيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»

18 جمادى الآخرة

صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

المرأة السعودية.. حضور قوي

أولت حكومة المملكة اهتماما كبيرا بالمرأة السعودية وتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها في ضوء ما نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وكانت داعمة لكل ما يعزز مكانتها، وما قرار تعديلات نظام وثائق السفر ومنح المواطنة السعودية في سن 21 عاما فما فوق حرية السفر إلا معزز إيجابي للواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها.

وتأتي هذه الإصلاحات للحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقا، مما قد ينتح عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء.

موسم الحج.. نجاح متواصل

سجل موسم الحج خلال العام الماضي نجاحا شهد به الجميع، وقدمت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج الخدمات لنحو 2.4 مليون حاج من الداخل والخارج. وقال خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء بعد الحج «نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والأمن والإيمان، وما ذلك إلا ثمرة الجهود المخلصة التي لمسناها من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا إلى المزيد من الإخلاص في القول والعمل». 2,489,406 حجاج Advertisements 350,000 القوى العاملة مشروعات تنموية

دشن خادم الحرمين وولي العهد ووضعا حجر أساس عدد من المشروعات التنموية في مناطق المملكة

4 مشروعات نوعية كبرى في الرياض

تكلفتها 86 مليار ريال

مدينة وعد الشمال (طريف)

81 مليارا

تبوك

151مشروعا

تكلفتها

11.8مليار

قطار الحرمين السريع:

أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة

450 كلم طول مساره بخط مزدوج

افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي