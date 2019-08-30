الارشيف / اخبار السعوديه

بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، إضافة إلى أمر بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 09:37 PM

Advertisements
بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية
عبدالله البرقاوي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، إضافة إلى أمر بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

الكلمات المفتاحية

، بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا