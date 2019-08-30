، بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، إضافة إلى أمر بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.