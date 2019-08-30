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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :
- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، إضافة إلى أمر بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.
- تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 09:37 PM
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت :
- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، إضافة إلى أمر بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.
- تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.
، بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية ،
المصدر : الخليج 365
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