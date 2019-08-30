، قبل أيام من إعلان "أبل" المرتقب.. تحذير خطير مما يوجد في هواتف "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استبقت تقارير صحفية إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن إطلاق هواتف "آيفون" جديدة، بإطلاق تحذير خطير مما يوجد في تلك الهواتف.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا حول التحذيرات التي أطلقها مجموعة من الباحثين عما تحتويه هواتف "آيفون" بعد فحصها من قبل عدد كبير من خبراء الأمن الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مجموعة من مواقع الويب استغلت ثغرة أمنية غير معروفة في هواتف "آيفون" من أجل زرع برمجيات خبيثة وبرامج تجسس في تلك الهواتف.

وتمكنت تلك البرمجيات الخبيثة من اختراق هواتف آيفون، والوصول إلى عدد كبير من البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالمستخدم.

ومن بين تلك البيانات الحساسة التي تمكنت تلك المواقع من الوصول لها على هواتف "آيفون": الرسائل النصية والصور والموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

ووصف الخبراء الأمنيين أن تلك الثغرة يمكن وصفها بـ"الأسوأ" و"الأخطر" في تاريخ "آيفون".

وأوضح باحثون أمنيون تابعون لشركة "جوجل" أن الآلاف من مستخدمي هواتف "آيفون" تعرضوا لأكثر من عامين، قبل أن تعترف "آبل" بوجود تلك الثغرة.

وعند إعلان "أبل" عن وجود الثغرة، رفضت الاعتراف بأن تلك الثغرة تسببت في اختراق هواتف "آيفون".

وقال الباحث في جوجل، إيان بيير، في مدونته: "اكتشاف تلك الثغرات يبدد أي فكرة بأنك تحتاج مليون دولار من أجل اختراق هاتف آيفون بنجاح".

ورفضت شركة "أبل" الرد على تلك الاتهامات أو التعليق عليها.

وتستعد شركة "أبل" للإعلان عن هواتفها الجديدة في احتفالية كبرى ستقيمها يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" في الحدث النقاب عن الطرازات الجديدة لهاتفها الشهير "آيفون"، بحسب موقع "فيرج" التكنولوجي، والتي ستكون لهواتف: "آيفون 11"، و"آيفون 11 برو"، و"آيفون 11 برو ماكس".