2019-08-30

الإسكان تعلن عن تفاصيل مشروعاتها في جدة قريبًا

متابعات الخليج 365 - جدة

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن مشروعاتها الجديدة في جدة، وقالت: إنه سيتم الإعلان عنها بكامل التفاصيل قريبًا.

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وأكدت الإسكان أنها تعمل جاهدة على تنويع منتجات الوزارة مواكبةً لتطلعات المستفيدين، كما أنها تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة في كل دفعة، كما تسعى لتوفير المشاريع بمختلف النماذج لتلبية احتياجات كافة المتقدمين.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.