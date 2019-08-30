2019-08-30

مصر تعلن غدًا أول أيام شهر المحرم للعام 1441هـ

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1441 هجريًّا بالعين المجردة، ليكون يوم غد السبت هو أول أيام شهر المحرم للعام 1441هـ.

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وأكدت الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال المحرم لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي وقت سابق، أكدت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر محرم 1441هـ.