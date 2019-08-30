أتربة وغبار وأمطار خلال أسبوع العودة إلى المدارس

2019-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع العودة للمدارس الذي يبدأ يوم الأحد المقبل 1 سبتمبر المقبل.

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وقالت الأرصاد: إن الأيام المقبلة ستشهد رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تتعرض لها، مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجازان والرياض، والشرقية، وتبوك ونجران.

وتابعت الأرصاد أن مناطق عسير وجازان والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد في الأسبوع الأول من الدراسة، هطول أمطار رعدية على مرتفعاتها، بينما يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة خلال النهار على شرق ووسط وأجزاء من شمال وغرب المملكة، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.