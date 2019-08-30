شكرا لقرائتكم أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر استخدامات الليزر في طب الأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-30 أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر استخدامات الليزر في طب الأسنان متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مؤتمر عسير الأول لاستخدامات الليزر في طب الأسنان وإصابات الفم والأسنان، في فندق أزد بأبها، وسط حضور تجاوز 80 طبيبًا وطبيبة من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وكذلك أطباء وطلاب الامتياز بالمنطقة. Advertisements وافتتح المؤتمر بحضور شركة بشير شكيب وممثلها الدكتور مازن الحريبي وبالشراكة والتعاون مع مجموعة DENTEVENT والمشرف العام على المجموعة الدكتور سالم الشهري وبرعاية مركز DMTC للتدريب الطبي والأبحاث. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور سالم الشهري، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه المختص بالليزر على مستوى المملكة ويُقام للمرة الأولى في منطقة عسير، وتخلل اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات الإثرائية في جديد استخدامات الليزر في طب الأسنان، قدمها كلٌّ من الدكتور محمد سليم أخصائي جراحة الوجه والفكين والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر الجراحية في طب الأسنان من جامعة جنوى في إيطاليا، والدكتور مهند ربيعي والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر في طب الأسنان من اليونان. وقال الدكتور أحمد عثمان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك خطوات مهمة بشأن استخدامات الليزر والتعامل معه في علاج الأسنان، حيث أجرى المتدربون تطبيقًا عمليًّا حول استخدام أجهزة الليزر أثناء ورشة العمل المُقامة، كما تم تخصيص فعاليات اليوم الجمعة للتدريب على التعامل مع إصابات الفم والأسنان وطريق إصلاحها.









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