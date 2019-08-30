حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن الدعم

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار هام بشأن الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر بعدُ مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر سبتمبر، موضحةً أنه في حال كان مؤهلًا وانطبقت عليه معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكان المستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا
وفي سياق متصل، لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/ 8/ 2019 ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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