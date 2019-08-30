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جامع يقدم هدايا للمصلين بمناسبة العام الدراسي الجديد
متابعات الخليج 365 - الدمام
في بادرة جميلة وغير مسبوقة، قدم أحد الجوامع الحديثة بالدمام هدايا مغلفة وأنيقة للمصلين بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم وعنونها بعبارة “إهداء بمناسبة العام الدراسي 1441هـ”.
وقوبلت مبادرة جامع سعيد بن رداد بامتنان وثناء المصلين وخاصة أولياء أمور الطلاب؛ نظرًا لما شكلته بحسب رأيهم من دافع وتشجيع قوي لدى أبنائهم.
يذكر أن جامع سعيد بن رداد يعد أحد الجوامع الحديثة بالدمام؛ حيث افتتح قبل شهر رمضان المنصرم، ويتمتع الجامع بروعة العمارة وجمال الصميم، حتى بات تحفة فنية مميزة بالمنطقة الشرقية.
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