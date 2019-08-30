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فيديو.. رحلة 4 عقود في حياة سعود الفيصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تذيع قناة MBC1 فيلمًا وثائقيًّا بعنوان “سعود”، يسرد رحلة 4 عقود في حياة الأمير الراحل سعود الفيصل.
ويعتبر فيلم “سعود” الإنتاج الدرامي الوثائقي الأضخم في العقد الأخير، حيث يسلط الضوء على رحلة 4 عقود في حياة الأمير سعود الفيصل، بين دروب السياسة الوعرة، حيث يتحدث خلاله 40 ضيفًا، منهم شخصيات عالمية.
ويذاع الجزء الأول من الفيلم الوثائقي يوم الاثنين المقبل 2 سبتمبر، على MBC1 في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت المملكة.
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