مرصد المجمعة: لم نتمكن من رؤية هلال شهر محرم

2019-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الجمعة، أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر محرم 1441هـ.

في وقت سابق، أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الجمعة هو آخر أيام عام 1440 فلكيًا.

وقال المسند: فلكيًا اليوم الجمعة هو اليوم الأخير من عام 1440، وغدًا السبت غرة شهر محرم لعام 1441، وهلال محرم سيبقى فوق أفق مكة مساء اليوم نحو 18 دقيقة، وعليه يكون يوم عاشوراء يوم الاثنين 9 سبتمبر.